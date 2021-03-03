За день 3 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.
Про це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.
«З початку доби, 3 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Мар`їнці бойовики мінометним обстрілом зірвали зйомки журналістамУсі випадки сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки - зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
За всіма фактами зафіксованих порушень Українська сторона СЦКК вживала заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.
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