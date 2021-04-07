Один військовий загинув внаслідок обстрілу, інший - підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Упродовж минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС станом на 7:00 7 квітня.

Зокрема, за інформацією штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське російсько-окупаційні війська стріляли з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Читайте такожНа Донбасі через обстріл бойовиків 50 населених пунктів залишилися без водиНеподалік Пісків та Опитного окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам'янка та Гнутове російсько-окупаційні війська застосовували в бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля селища Новгородське збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське бойовики застосовували стрілецьку зброю.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили у штабі ООС.

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Автор: Катерина Комолова