Останніми днями окупанти та їхні найманці посилили обстріли позицій ЗСУ, обстрілюють населені пункти на лінії розмежування, блокують гуманітарні конвої.

Українська сторона у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що останні дії окупаційних військ свідчать про намагання їх керівництва штучно ускладнити обстановку на лінії фронту та використати це ускладнення для політичних спекуляцій.

Про це українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє у Telegram.

Зазначається, що вранці 26 лютого на КПВВ "Щастя" на лінії розмежування в Луганській області прибули 11 вантажівок з гуманітарним вантажем від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), однак окупанти відмовились пропускати вантажівки.

Представниками UNHCR прийнято рішення про відправлення транспортних засобів до м. Сєвєродонецьк.

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Слід зазначити, що основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я, отримання яких має особливе значення в умовах пандемії.

Українська сторона вказує, що обстріл населених пунктів; блокування гуманітарних конвоїв; обстріли об'єктів інфраструктури для створення гуманітарної катастрофи; посилення обстрілів позицій Збройних сил України, до яких вдаються окупаційні сили останнім часом, свідчать про намагання їх керівництва штучно ускладнити обстановку на лінії фронту та використати це ускладнення для політичних спекуляцій.

Українська сторона направила відповідні ноти до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та має намір винести це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ, яке очікується 3 березня.

"Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - зазначається в повідомленні.

Яка ситуація на Донбасі

На Донбасі минулої доби, 26 лютого, окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів - бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.

Сьогодні, 27 лютого, бойовики п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один український боєць отримав поранення внаслідок підриву на міні.

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Автор: Вікторія Токарєва