Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я. Найбільше - на території Донецької області.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
На території Донецької області спостерігачі помітили 83 порушення перемир'я. Більшість з них, зокрема 4 вибухи, сталися поблизу Широкиного та Лебединського.
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Ще 8 порушень перемир'я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового.
Всього з початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, у тому числі 2 600 вибухів.
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