Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає / REUTERS

З початку доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Так, у районі населеного пункту Водяне окупанти відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - додали в штабі.

Що цьому передувало

  • Минулої доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили домовленості щодо припинення вогню.
  • Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.
  • Від початку поточної доби порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
  • Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції та перебувають напоготові для негайного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, наголосили у штабі.

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Автор: Вікторія Токарєва