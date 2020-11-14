Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

З початку доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Так, у районі населеного пункту Водяне окупанти відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - додали в штабі.

Що цьому передувало

Минулої доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили домовленості щодо припинення вогню.

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції та перебувають напоготові для негайного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, наголосили у штабі.

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Автор: Вікторія Токарєва