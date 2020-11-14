Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає / REUTERS
З початку доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.
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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
Так, у районі населеного пункту Водяне окупанти відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - додали в штабі.
Що цьому передувало
- Минулої доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили домовленості щодо припинення вогню.
- Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.
- Від початку поточної доби порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
- Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції та перебувають напоготові для негайного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, наголосили у штабі.
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