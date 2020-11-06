Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає / фото radiosvoboda.org

Від початку доби на Донбасі зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

Вранці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив декілька черг зі стрілецької зброї.

Втрат серед підрозділів Об’єднаних сил в результаті обстрілів не було.

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Автор: Леся Лещенко