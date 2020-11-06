Окупанти обстріляли українських військових в районі Авдіївки та Новолуганського

Вранці з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив кілька черг зі стрілецької зброї.

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