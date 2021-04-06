У вівторок, 6 квітня, на КПВВ "Мар’їнка" російські найманці передали українській стороні тіло раніше зниклого бійця 10-ї Гірсько-штурмової бригади.
Про це повідомляє 10 Гірсько-Штурмова бригада на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що 3 квітня у вечірній час було виявлено зникнення військовослужбовця, без зброї. В місці зникнення жодних бойових зіткнень зафіксовано не було.
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«Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень зі сторони командування не було. Спортсмен, прихильник здорового образу життя», - йдеться у повідомленні.
Командування частини прийняло рішення розпочати пошуки військовослужбовця, але без успіху.
А вже сьогодні, на КПВВ Мар’їнка, від представників російсько-окупаційних військ була проведена процедура передачі тіла загиблого.
Наразі серед версій зникнення військовослужбовця 10-ї бригади розглядаються версії втрати орієнтування і навіть викрадення.
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