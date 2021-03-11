Окупанти застосували по підрозділах ЗСУ автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі сьогодні поблизу Новозванівки поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-центр оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Facebook.

«Сьогодні, 11 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Окупанти застосували по наших воїнах автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

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Автор: Тамара Отовська