Україна займає одне з перших місць у світі за кількістю мін.

В Україні з початку війни з Росією майже 1,2 тис. людей загинули або дістали поранення, підірвавшись на мінах.

Про це повідомляється у щорічній доповіді Служби ООН з питань розмінування (ЮНМАС).

Читайте такожБойовики обстріляли бійців на Донбасі 21 раз: є поранені«Україна займає 5-те місце у світі за кількістю жертв інцидентів, пов'язаних з протипіхотними мінами і боєприпасами. Країна також входить у трійку «лідерів» за кількістю інцидентів, викликаних протитранспортними мінами», - йдеться в повідомленні.

Також експерти ООН відзначають, що Україна займає одне з перших місць у світі за кількістю мін. Тільки за офіційними даними української влади, мінами всіяно близько 7 тисяч квадратних кілометрів територій на сході країни. Для порівняння - це площа мільйона футбольних полів.

Згідно з даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, в період з квітня 2014 року до лютого 2021 року 1 тис. 190 людей в Україні загинули або дістали поранення, підірвавшись на мінах.

Загалом в Україні на територіях, де існує мінна небезпека, живе близько 2 млн осіб, 240 тис. з них - діти.

Питаннями розмінування на сході України займається ряд неурядових організацій та установ системи ООН, включаючи Дитячий фонд (ЮНІСЕФ) та Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

Співробітники ООН відзначають, що доступ до територій на сході країни обмежений, і тому оцінити справжні масштаби мінної загрози і повністю ліквідувати всі вибухонебезпечні об'єкти буде дуже важко - на це може піти ціле десятиліття.

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Автор: Ганна Нагорна