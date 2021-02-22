Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї», - йдеться у повідомленні.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 22 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: Денис Прядко