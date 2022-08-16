У МЗС України наголосили, що Москва вчергове грубо порушує правила ведення війни.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що так званий "суд" над іноземцями на окупованому Донбасі є нікчемним.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у мікроблозі Twitter.

"Фальшивий суд Росії на Донбасі над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України та гуманітарним працівником є ​​нікчемним. Це - черговий доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни. Міжнародне гуманітарне право має застосовуватися до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", - наголосив спікер.

Раніше повідомлялося, що бойовики самопроголошеної "ДНР" оголосили звинувачення п'яти військовополоненим іноземцям з "Інтернаціонального легіону", які воювали на боці України проти Російської Федерації.

Трьом з полонених іноземців у псевдореспубліці загрожує смертна кара.

Захоплених у полон іноземців має судити так званий "верховний суд "ДНР".

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