Чоловіків звинувачують у "навчанні для насильницького захоплення влади".

Бойовики з так званої "ДНР" оголосили звинувачення п'яти військовополоненим з "інтернаціонального легіону", які воювали на боці України.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Матіса Густавссона зі Швеції, Векослава Пребега з Хорватії і Джона Хардінга з Британії називають найманцями і звинувачують в "участі у військових діях і навчанні для насильницького захоплення влади". Їм загрожує смертна кара.

Британця Ендрю Хілла звинувачують в участі у військових діях, а Ділана Хіллі - у вербуванні найманців.

Іноземних військовополонених судитиме так званий "верховний суд "ДНР".

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі України заявляли, що всі іноземні бійці є комбатантами, тобто входять до складу Збройних сил України. Вони повинні бути захищені Женевською конвенцією.

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер "Інтернаціонального легіону" Дам'єн Магру заявив, що російські окупанти перевозять військовополонених з "Інтернаціонального легіону" на Донбас для незаконного суду над ними.

Нагадаємо, що в так у "ДНР" помер полонений громадянин Великобританії - професійний військовий Пол Урі. Бойовики заявили, що причиною смерті стали "хвороби і стрес".

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