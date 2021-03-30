Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі сім разів порушили перемир'я.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.
Зокрема, ворог вів вогонь у районі населених пунктів Зайцеве, Світлодарськ, Широкине, Мар'їнка й Старогнатівка. Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.
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"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар'їнка та Зайцеве", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 30 березня порушень режиму тиші на фронті не зафіксовано.
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