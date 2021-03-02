Цього місяці йому мало виповнитися 20 років.

В районі проведення ООС на Донбасі в останній день зими загинув 19-річний боєць 72-ї бригади Андрій Мірча. Раніше повідомлялося, що цього ж дня на фронті внаслідок ворожих обстрілів загинув морпіх Сергій Моісеєнко.

Як пише Kolo.news, загиблий боєць родом з Семенівського району Полтавської області.

"Офіційна причина смерті – необережне поводження зі зброєю", – повідомив заступник військового комісара області Едуард Бородай.

Батькам загиблого про смерть сина повідомили 1 березня. 18 березня йому б виповнилось 20 років. Він був найстаршим у багатодітній родині, яка виховує п'ятьох дітей.

Похорон відбудеться найближчими днями.

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Автор: УНІАН