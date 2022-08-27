Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки.

Тактична авіація Збройних сил України уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупченя ворожої живої сили і техніки там же, й в Ольгиному.

Про це у Facebook повідомляє ОК "Південь".

В повідомленні сказано, що нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

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"Підтверджені втрати ворога складають 24 рашисти, два РСЗВ "Смерч", три самохідні гармати "Гіацинт", самохідну гармату артилерії "Піон", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", п'ять одиниць броньованої і автотехніки. В районі Інженерного і Чорнобаєвки знищено склади з боєприпасами. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець в Херсонській області, зупинивши його експлуатацію.

ЗСУ б'ють по цій переправі не вперше. 23 липня ЗСУ також вдарили по Даріївському мосту через річку Інгулець. Тоді це було продиктовано необхідністю порушення логістики ворога.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв'язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників.

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