Терорист заявив, що політична кар'єра один з небагатьох варіантів для засновника ПВК "Вагнер", адже "московські жирні коти" не забудуть про те, як злякалися, й будуть прагнути помсти.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може спробувати сісти в крісло Путіна та подати свою кандидатуру на наступних виборах президента РФ після невдалого заколоту.

У своєму Telegram Гіркін уточнив, що риторика "справедливості" та "ореол мученика" зіграють на руку Пригожину після того переполоху, який той вчинив у Росії.

"Ми скоро побачимо кухаря в якості одного з ймовірних кандидатів на виборах президента. З "риторикою справедливості", доповненою "ореолом гнаного мученика" і "вкрай успішного полководця, який за кілька годин легко захопив мільйонне місто", - вказав терорист.

Він зазначив, що поза політичною та військовою діяльністю у колишнього кухаря Путіна дуже мало шансів вижити, адже "московські жирні коти" не пробачать Пригожину пережитий страх та спробують помститися: "За життя Пригожина я не поставлю ламаного гроша. Без свого війська та поза політичним полем - він навіть Лукашенко абсолютно не потрібен,навіть в якості "приживалки", - вказав він.

Також Гіркін спрогнозував долю організації ПВК "Вагнер": все залежатиме від рішення Путіна - дозволити вирішувати їхню долю Міноборони РФ або ж дозволити втекти до Білорусі, як було обумовлено раніше, підмічає Гіркін.

Гіркін висунув свою версію заколоту в РФ

Нагадаємо, що напередодні терорист Гіркін опублікував своє "резюме" щодо подій, які схвилювали РФ 23-24 червня у зв'язку зі спробою держперевороту з боку Євгена Пригожина та його "вагнерівців".

За словами Гіркіна, Пригожин явно зіграв роль "ключового елемента" в заколоті. Терорист вважає, що колишній кухар Путіна, у змові зі своїми покровителями, міг керуватися метою допомогти лідеру РФ позбутися глави Міноборони РФ Сергія Шойгу та глави Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Однак за кінцевим підсумком на якомусь етапі все пішло не за планом й Пригожин був змушений здатися через загрозу власному життю. Гіркін вважає, що шанс захопити Москву дійсно був, але ватажок ПВК "злив" всі свої прагнення.

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