За добу авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження живої сили російських загарбників та один - по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Артилеристи й ракетники уразили, зокрема, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях, про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook у п'ятницю, 30 червня.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів... та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників", - зазначається у зведенні Генштабу.
Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати
Як повідомляв УНІАН, раніше 30 червня українські воїни продовжують контрнаступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також тиснуть на фланги ворога у місті Бахмут Донецької області.
Також сьогодні командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби виконали 1 тис. 130 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога ліквідованими та пораненими склали майже три роти. Знищено було також 13 одиниць озброєння та військової техніки.
Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні становлять приблизно 228 тис. 340 осіб.