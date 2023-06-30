Ракетники й артилеристи за добу уразили шість районів зосередження живої сили супротивника, зазначив Генштаб ЗСУ.

За добу авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження живої сили російських загарбників та один - по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Артилеристи й ракетники уразили, зокрема, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях, про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook у п'ятницю, 30 червня.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів... та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників", - зазначається у зведенні Генштабу.

Відео дня

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше 30 червня українські воїни продовжують контрнаступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також тиснуть на фланги ворога у місті Бахмут Донецької області.

Також сьогодні командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби виконали 1 тис. 130 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога ліквідованими та пораненими склали майже три роти. Знищено було також 13 одиниць озброєння та військової техніки.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні становлять приблизно 228 тис. 340 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: