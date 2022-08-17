Автор наукових видань, присвячених оборонно-промисловому комплексу України, Сергій Згурець розповів, що час грає на користь України попри те, що війна переходить у затяжну фазу й лінія фронту дуже довга.
Військовий експерт дав коментар для телеканалу "Еспресо".
"Час грає на боці України, адже надходження військової допомоги від міжнародних партнерів покращує ситуацію на полі бою. Але в будь-якому разі утримувати таку велику лінію фронту достатньо складно", - зазначив Згурець.
Експерт додав, що передусім Україна потребує артилерії.
"Наразі лінія фронту для нас в цілому зрозуміла. У порівнянні з першим етапом, коли російські війська просувалися по 5 напрямках, зараз ситуація принципово інакша. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує нашим партнерам на важливості надання артилерії та боєприпасів - це питання виходить на перший план", - сказав Згурець.