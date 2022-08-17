Сергій Згурець назвав зброю, яка виходить на перший план.

Автор наукових видань, присвячених оборонно-промисловому комплексу України, Сергій Згурець розповів, що час грає на користь України попри те, що війна переходить у затяжну фазу й лінія фронту дуже довга.

Військовий експерт дав коментар для телеканалу "Еспресо".

"Час грає на боці України, адже надходження військової допомоги від міжнародних партнерів покращує ситуацію на полі бою. Але в будь-якому разі утримувати таку велику лінію фронту достатньо складно", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що передусім Україна потребує артилерії.

"Наразі лінія фронту для нас в цілому зрозуміла. У порівнянні з першим етапом, коли російські війська просувалися по 5 напрямках, зараз ситуація принципово інакша. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує нашим партнерам на важливості надання артилерії та боєприпасів - це питання виходить на перший план", - сказав Згурець.

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