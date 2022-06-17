Армія РФ намагається стримувати ЗСУ і не дати вийти на державний кордон.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу сил оборони на державний кордон та у тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Армія РФ намагалася провести розвідку боєм у районі населеного пункту Кочубіївка.

Українські військові відповіли точним вогнем та окупанти відійшли.

Як повідомляли в американському інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ вступили в бойові зіткнення з окупантами на північ і північний схід від Харкова, але поки жодна значна територія "не перейшла з рук в руки". Експерти наголошують, що ЗСУ можуть відновити наступ на захід від Ізюма, щоб перерізати шляхи постачання РФ.

Як писав УНІАН, у Харківської області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: