Впродовж останніх днів українські війська продовжили наступальні операції на північному сході країни.

Збройні сили України повільно просуваються щонайменше на двох напрямках від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець.

Як повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, впродовж останніх днів українські війська продовжили наступальні операції на північному сході країни.

"Підрозділи повільні просуваються щонайменше на двох напрямках від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець, де сили зміцнили позиції після попереднього просування раніше цього місяця", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як зазначають у розвідці, Росія посилює оборону, що, скоріше за все, пов'язано з тим, що просування українських підрозділів тепер загрожує окремим частинам Луганської області.

Також сказано, що продовжуються важкі бої в Херсонській області, де російські збройні сили на правому березі Дніпра залишаються вразливими.

"Росія продовжує наполегливі спроби просунутися біля Бахмута на Донбасі, навіть коли її сили стикаються з серйозним тиском на північному і південному флангах. Це, імовірно, пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які за іншої ситуації могли б посилити інші фланги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що стосовно ситуації на фронті будуть позитивні деталі.

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