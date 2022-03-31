Міністр оборони Великобританії вважає, що тепер "репутація цієї великої армії Росії підірвана".

Росія стала "менш значущою країною" в результаті вторгнення на Україну.

Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю Sky News.

"Президент Путін вже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина в клітці, яку сам же і побудував. Його армія виснажена, він зазнав значних втрат", - сказав він.

Також Міністр оборони вважає, що тепер "репутація цієї великої армії Росії підірвана".

"Він (Путін - ред.) повинен не тільки жити з наслідками того, що він робить з Україною, але і з наслідками того, що він зробив зі своєю власною армією", - сказав Уоллес.

Нагадаємо, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

В ході повномасштабної війни проти України Росія несе серйозні втрати особового складу. На сьогоднішній день кількість убитих окупантів становить 17 500.