Також знищено було щонайменше 11 одиниць техніки.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 39 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook.

Зазначається, що противник продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони.

"Не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позиції гелікоптерними ударами з повітря. У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині", - мовиться у дописі.

Також повідомляється, що в ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини, українська розвідувальна група знищила групу російських десантників, заволодівши їхньою зброєю та засобами зв'язку.

"Загалом за добу силами наших підрозділів, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 рашистів, та, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б". Влучно знищено польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважується, що у Чорноморській операційній зоні триває блокування судноплавства, ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України.

"На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах - 40 крилатих ракет типу "Калібр". Поряд з ними - два великих десантних кораблі", - зазначили у ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ на Донбасі знищили понад 20 одиниць ворожої техніки та збили чотири безпілотники.

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