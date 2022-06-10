Сьогодні, 10 червня, на сході України захисники держави ліквідували 30 окупантів.
Про це у Facebook повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Сьогодні, 10 червня, наші воїни знищили особового складу - 30", - йдеться у повідомленні.
Крім того, українські захисники знищили два ворожих міномети та три артилерійські тягачі окупантів.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.
Супротивник спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, були жертви й постраждалі. Українська влада повідомляла, що лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.
Українські воїни давали гідну відсіч ворогам. Генштаб Збройних сил України відзвітував, що станом на 10 червня в нашій країні знищили близько 31 900 ворогів та, зокрема, 2 438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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