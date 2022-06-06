Якщо військовополонений після обміну буде затриманий на території України у зв'язку з його участю у бойових діях, то він відбуватиме покарання.

У Верховній Раді України пропонують спростити процедуру обміну засуджених як військовополонених.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в парламенті зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених" (реєстраційний номер 7436), одним із авторів якого є народний депутат України Федір Веніславський (фракція "Слуха народу").

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що даний законопроект необхідний для оперативного вирішення питань щодо процедури обміну обвинувачених, засуджених як військовополонених.

Змінами до КПК пропонується передбачити можливість закриття кримінального провадження, якщо відповідним уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого. Зазначається, що при цьому щодо обвинуваченого кримінальне провадження може бути закрите судом, якщо прокурор подав клопотання про його закриття у зв’язку з тим, що прийнято рішення про передачу обвинуваченого для обміну як військовополоненого.

Крім того передбачається можливість скасування таких постанов та ухвал про закриття кримінального провадження у випадку, якщо обмін підозрюваного, обвинуваченого як військовополоненого не відбудеться або якщо він до закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності знову буде затриманий на території України у зв'язку з його участю у бойових діях. В такому випадку він відбуватиме покарання.

Як повідомляв УНІАН, Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них у одній із західних областей.