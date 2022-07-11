Ще в березні 60% українців вважали, що для перемоги нам потрібен один тиждень або максимум кілька тижнів.

Більшість українців – 57% вважають, що для перемоги у війні України потрібно понад шість місяців.

Про це повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, дослідження виявило, що 25% опитаних українців вважають, що для перемоги у війні Україні знадобиться кілька місяців, а 57% вважають, що півроку і більше.

При цьому, ще в березні 60% українців вважали, що для перемоги нам потрібен один тиждень або максимум кілька тижнів.

"Це певний тренд, тому що українці побачили, що війну виграти за кілька тижнів неможливо… Насправді, це добре, це раціоналізація, це змушує людей "стати на землю", знайти себе під час війни і рухатися далі", - сказав він.

Антипович повідомив, що як і у перші місяці війни, наразі абсолютна більшість громадян – 93% впевнені у перемозі України.

Як повідомляв УНІАН, майже 60% опитаних українців вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках під час війни.

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