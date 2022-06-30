Найбільше сьогодні українці потерпають від втоми та нестачі повноцінного сну.

Майже 60% опитаних українців вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках.

Про це йдеться у результатах опитування Cоціологічної групи "Рейтинг" в рамках 14-ї хвилі проекту "Україна в умовах війни".

"Сьогодні 59% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, 36% натомість вважають, що потрібно намагатися жити повноцінним життям", - йдеться у результатах опитування.

Зауважується, що молодь до 35 років менш схильна до самообмежень (лише 46% це підтримують). Також менше обмежують себе люди, які повноцінно (55%) або частково працюють (58%), вірогідно вважаючи, що їхній фронт - економічний (сплата податків, допомога армії).

"Найбільш прийнятним є ходити в спортзал (84%); відвідувати салони краси (67%), святкувати власний день народження (62%). Менш прийнятними є дозвілля на природі (смажити шашлики) - 42%, ходити в ресторани та кафе (37%) та купувати дорогі продукти, одяг (36%)", - розповіли соціологи.

Крім того, зауважується, що жителі заходу частіше вважають неприйнятним святкування власного дня народження та купівлю дорогих продуктів та одягу.

"Дещо менше схильні себе обмежувати ті, хто мають родичів, які воюють. Можливо це пов'язано з тим, що вони менше відчувають провину, оскільки хтось з близьких вже "сплачує" за їхнє мирне життя", - зазначають автори дослідження.

Також, згідно з опитуванням, найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 36% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 44% мають повноцінний сон). "Такі реакції організму є природними для стресу. Попри це, інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані", - йдеться у результатах опитування.

Крім того, щодо динаміки дослідження емоційних станів, соціологи зауважують, що станом на червень спостерігається поступове повернення до показників "мирного" часу. "Вірогідно, це є емоційною адаптацією до війни, яка може бути пов'язана як з резервами психіки людини, так і з зовнішніми обставинами, які для більшості громадян відносно стабілізувалися або хоча б стали зрозумілими і визначеними", - пояснили автори дослідження.

Так, у спокійному та дуже спокійному стані перебувають 24% українців, а у напруженому та дуже напруженому - 39%.

Зазначається також, що побільшало тих, хто вважає, що людям не можна довіряти, та думає про те, що "зі мною може статися щось погане". "Останнє пов'язане з новинами про руйнування та загиблих, та з усвідомленням, що мало залишилося тих, кого це хоча б опосередковано не торкнулося", - зазначають соціологи.

*** Cоціологічна група "Рейтинг" провела опитування 18-19 червня. Дослідження було проведено серед населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 1 тис. 200 респондентів були опитані методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 29 квітня кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом. У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну виїхали співробітників або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

Станом на 12 червня попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% у порівнянні з попереднім місяцем, а також припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Вас також можуть зацікавити новини: