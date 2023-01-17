Президент Росії здатен направити всі ресурси своєї країни на ведення війни, зазначив литовський лідер.

Російський президент Володимир Путін усвідомлює, що прорахувався щодо війни РФ проти України.

Лідер росіян у відчаї та може направити всі ресурси та зусилля РФ на ведення війни, ігноруючи соціальні потреби, розповів президент Литви Ґітанас Науседа під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Що мене хвилює - це те, що Путін усвідомлює, що був неправий стосовно розрахунків щодо цієї війни. Він також у відчаї. Це означає, що він може сконцентрувати усі зусилля та ресурси... Російської Федерації, ігноруючи економічні та соціальні потреби…", - заявив литовський лідер.

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Війна Росії проти України - сьогодні це треба знати

Росіяни зазнали низки нищівних поразок в Україні, зокрема, втратили контроль над Херсоном. Станом на 17 січня втрати Росії в України становлять приблизно 116 950 супротивників.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозував, що у цьому році Україна переможе РФ.

Довідка УНІАН. Форум в Давосі 2023 відкрився 16 січня та триватиме до 20 числа. На заході немає російських делегацій.

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