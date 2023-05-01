У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Українські військові протягом минулої доби, 30 квітня, відбили понад 36 атак російських загарбників на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 травня. Зазначається, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок російських обстрілів на цьому напрямку постраждали 15 населених пунктів Донецької області.

А на Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка і Первомайське, однак успіху ворог не мав. Загарбники обстріляли вісім населених пунктів Донецької області.

Також тривають бої за Мар’їнку. На цьому напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби Росія завдала авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Ворог також здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Чернігівської області; 5 - у Сумській області, а також 8 - на Харківщині.

На Куп'янському і Шахтарському напрямках вчора ворог наступальних дій не проводив, повідомили в Генштабі. Однак, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 7 містечок у Харківській області та одне на Луганщині. Також росіяни здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.

Росіяни завдали артилерійських ударів і по кількох населених пунктах Луганської і Донецької областей на Лиманському напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Окрім обстрілів 15 міст і сіл у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях російські окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, українська військова авіація за минулу добу, 30 квітня, завдала 4 ударів по позиціях особового складу російських загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили окупантів, а також їхні склад боєприпасів, 2 райони зосередження артилерії та логістичний центр.

У Генштабі також розповіли, що за неділю Збройні сили України ліквідували ще 450 російських окупантів. Таким чином, станом на 1 травня загальні бойові втрати росіян в УКраїні склали близько 190 тис. 960 осіб.

Тим часом, Сили протиповітряної оборони України під час масованої ракетної атаки в ніч на 1 травня знищили 15 крилатих ракет. Всього російські окупанти запустили по українським містам 18 ракет.

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