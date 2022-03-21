Рятувальники проводять роботи по осадженню аміачної хмари на Сумщині, яка виникла внаслідок витоку аміаку на заводі "Сумихімпром".
Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
В повідомленні зазначається, що 21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу був пошкоджений один резервуар з аміаком.
"Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. Підрозділами ДСНС проводяться роботи по осадженню аміачної хмари. Загрози населенню міста немає", - зазначають у МВС.
Від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.
Внаслідок надзвичайної події одна особа травмована (працівник підприємства).
Наслідки викиду аміаку на підприємстві "Сумихімпром" ліквідовано. Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, аварію ліквідовано о 07:49.
Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.
Підрозділи ДСНС роботи завершили.
Нагадаємо, рано вранці 21 березня стало відомо, що на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Станом на 04:30 радіус зони ураження становив близько 5 км.
24 лютого війська РФ рано-вранці увірвалися на територію України. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Суми.