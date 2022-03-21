В результаті інциденту на "Сумихімпром" травмована одна особа, зазначили в МВС.

Рятувальники проводять роботи по осадженню аміачної хмари на Сумщині, яка виникла внаслідок витоку аміаку на заводі "Сумихімпром".

Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

В повідомленні зазначається, що 21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ "Сумихімпром", внаслідок обстрілу був пошкоджений один резервуар з аміаком.

"Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. Підрозділами ДСНС проводяться роботи по осадженню аміачної хмари. Загрози населенню міста немає", - зазначають у МВС.

Від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.

Внаслідок надзвичайної події одна особа травмована (працівник підприємства).

Наслідки викиду аміаку на підприємстві "Сумихімпром" ліквідовано. Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, аварію ліквідовано о 07:49.

Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

Підрозділи ДСНС роботи завершили.

Нагадаємо, рано вранці 21 березня стало відомо, що на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Станом на 04:30 радіус зони ураження становив близько 5 км.

24 лютого війська РФ рано-вранці увірвалися на територію України. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Суми.

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