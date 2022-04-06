Також генерал Марк Міллі застеріг, що ймовірність значного міжнародного конфлікту між великими державами у світі зростає, а не знижується.

Війна Росії проти України триватиме роками.

Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, виступаючи в Комітеті Палати представників у справах збройних сил.

Збройне вторгнення Росії в Україну "є найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, всьому світу за всю мою 42-річну кар'єру у збройних силах США", заявив генерал.

"Сполучені Штати перебувають у вкрай важливому та історичному, геостратегічному поворотному моменті. Ми опиняємось у світі, який стає більш нестабільним, і потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - сказав Міллі.

Росія, зазначив Міллі, "зберігає великий та різноманітний ядерний потенціал, щоб загрожувати США" та їхнім союзникам.

"Ми чули дуже провокаційну риторику щодо рівня бойової готовності російських ядерних сил", - нагадав голова комітету.

Він додав, що Росія неодноразово демонструвала свою можливість та бажання здійснювати "комплексні та зловмисні дії в кіберпросторі".

Крім того, як вважає Міллі, російське вторгнення в Україну створило "небезпечний історичний поворотний момент".

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який вимірюватиметься роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна та всі союзники і партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу", - сказав Міллі.

Проте загалом, на думку Міллі, головним "геостратегічним викликом" для США у довгостроковій перспективі залишається Китай.

За словами генерала, КНР продовжує розвивати свій потенціал у різних галузях і "щодня працює над скороченням технологічного розриву зі США".

"Якщо говорити коротко, то вони, як і раніше, сповнені рішучості докорінно переглянути міжнародний порядок на свою користь до середини століття. Вони мають намір стати рівноправним суперником США у військовому плані до 2035 року, вони мають намір розвинути свій військовий потенціал, щоб захопити Тайвань до 2027 року", - застеріг Міллі.

"Там, де Росія є гострою загрозою, КНР є геостратегічним викликом для нашої національної безпеки в довгостроковій перспективі", - наголосив генерал.

Він зазначив, що дуже важливо продовжувати підтримувати відносини з КНР навіть в умовах конкуренції, "не дозволяючи їм перерости у конфлікт".

"Війна з КНР не є неминучою", - підсумував Міллі.

Війна з Росією

Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого відразу за кількома напрямками.

Перший місяць росіяни зосередилися на захопленні Києва, але після низки невдач у квітні були змушені під обстрілами ЗСУ залишати Київську область.

Тепер, за даними Генштабу, Путін збирається завдати удару по Донбасу, щоб захопити весь схід і прорватися в південні регіони.

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