Україна готова довести справу знищення зла до кінця, зазначив головнокомандувач Збройних сил нашої країни.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі наголосив на тому, що українські військові здатні за підтримки Заходу знищити зло, щоб у Європі не було повторення сценаріїв, які є в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підтримую постійний контакт із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови поділився оцінками оперативної обстановки та наголосив на потребах Збройних сил для успіху оборонної операції. Висловив щиру вдячність за підтримку і захист демократії", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

"Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо. Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу знищення зла до кінця", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за широкомасштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, однак поки її прохання не задовольнили.

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