На тлі великих втрат у бронетехніці російські командири відправляють солдатів на штурми з баггі, мотоциклами і навіть електросамокатами.

Росіяни намагалися штурмувати позиції "Азову" на електросамокатах. Внаслідок провальних штурмів противник втратив 5 одиниць броньованої техніки, 8 одиниць автотранспорту, 3 електросамокати та 63 піхотинців, повідомили у бригаді.

"Азовці" зазначають, що російська піхота щодня намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони і закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках на Торецькому напрямку. За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.

На тлі величезних втрат командири відправляють солдатів на штурми з електросамокатами, баггі, квадроциклами та на легкових автою. Основним засобом ураження російських штурмових груп є FPV-дрони, дрони зі "скидами", артилерія, зокрема касетні боєприпаси, та дистанційне мінування.

"Як і на всій лінії фронту, кількість піхоти ворога на Торецькому напрямку значно переважає. Тому спроби штурмів зупиняються ще на підході росіян до позицій піхоти Сил оборони", – зазначає "Азов".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський також заявив, що у росіян немає зараз достатньої кількості сил і ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту.

Грабський сказав, що для окупантів залишається основним пріоритетом просування в районі Покровського виступу і Курахового. Але після цього може думати про Куп'янськ. Він уточнив, що зараз можна прогнозувати можливі окремі наступальні дії росіян у районі Куп'янська. Однак вони не матимуть настільки масового характеру, як це зараз відбувається в Донецькій області.

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