В українську державу не захотіли знову вирушати члени одної з бригад морської піхоти Чорноморського флоту РФ, зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

На війну в Україну відмовилися повертатися 200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує "Радіо Свобода".

"Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні місяці. Але попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни і веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку", – сказав Скібіцький.

За його словами, бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, "вони на сьогодні відсутні".

"По-друге, сама 810-та бригада, і її основне завдання – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", – наголосив представник ГУР.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і "багато" російських генералів.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні з Росією розпочалася рано вранці 24 лютого.

Захисники нашої держави давали гідну відсіч загарбникам. Станом на 31 липня на нашій території ліквідували вже 40 830 супротивників.

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