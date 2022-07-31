Українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40830 (+160) осіб;
- танків ‒ 1763 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9);
- артилерійських систем – 916 (+10);
- РСЗВ - 259 (+1);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків – 223 (+1);
- гелікоптерів – 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13);
- спеціальна техніка - 80 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.