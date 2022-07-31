Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські воїни ліквідували ще 160 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали:

особового складу - близько 40830 (+160) осіб;

танків ‒ 1763 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9);

артилерійських систем – 916 (+10);

РСЗВ - 259 (+1);

засоби ППО - 117 (+0);

літаків – 223 (+1);

гелікоптерів – 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2);

крилаті ракети - 174 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13);

спеціальна техніка - 80 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: