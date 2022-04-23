Станом на 23 квітня українські захисники знищили близько 21 600 ворогів.

Збройні сили України ліквідували близько 21 600 російських окупантів. Вони також знищили 854 танки і збили 177 літаків.

Свіжі дані втрат РФ оприлюднив прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Вся інформація традиційно уточнюється, так як на сході і півдні країни ведуться інтенсивні битви.

Втрати Росії в Україні

особового складу — близько 21 600 осіб;

танків — 854 одиниці;

бойових броньованих машин — 2205 одиниць;

артилерійських систем — 403 одиниці;

РСЗВ — 143 одиниці;

засобів ППО — 69 одиниць;

літаків — 177 одиниць;

гвинтокрилів — 154 одиниці;

автомобільної техніки — 1543 одиниці;

кораблів/катерів — 8 одиниць;

цистерн з ПММ — 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 182 одиниці;

спеціальної техніки — 27 одиниць;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

За добу ЗСУ домоглися очевидних результатів. Вони усунули близько 400 ворогів, знищили 16 танків, 43 бойових броньованих машин, 5 РСЗВ і 1 винищувач.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб відзвітував, що рашисти наступають по всій лінії фронту на Донбасі. За останні 24 години ЗСУ відбили в Донецькій і Луганській областях вісім атак окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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