Збройні сили України ліквідували близько 21 600 російських окупантів. Вони також знищили 854 танки і збили 177 літаків.
Свіжі дані втрат РФ оприлюднив прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Вся інформація традиційно уточнюється, так як на сході і півдні країни ведуться інтенсивні битви.
Втрати Росії в Україні
- особового складу — близько 21 600 осіб;
- танків — 854 одиниці;
- бойових броньованих машин — 2205 одиниць;
- артилерійських систем — 403 одиниці;
- РСЗВ — 143 одиниці;
- засобів ППО — 69 одиниць;
- літаків — 177 одиниць;
- гвинтокрилів — 154 одиниці;
- автомобільної техніки — 1543 одиниці;
- кораблів/катерів — 8 одиниць;
- цистерн з ПММ — 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 182 одиниці;
- спеціальної техніки — 27 одиниць;
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.
За добу ЗСУ домоглися очевидних результатів. Вони усунули близько 400 ворогів, знищили 16 танків, 43 бойових броньованих машин, 5 РСЗВ і 1 винищувач.
Нагадаємо, нещодавно Генштаб відзвітував, що рашисти наступають по всій лінії фронту на Донбасі. За останні 24 години ЗСУ відбили в Донецькій і Луганській областях вісім атак окупантів.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.