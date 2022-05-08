Через дії супротивників в нашій країні поранення отримали 413 неповнолітніх, зазначили в Офісі генпрокурора.

Російські військові в Україні вбили 225 українських дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними 225 дітей загинуло та понад 413 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 42, Запорізькій - 28, Сумській областях - 17, у м.Києві - 16, Житомирській області - 15.

Зокрема, 7 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Також двоє дівчаток 8 та 12 років отримали поранення.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів у низці населених пунктів.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що станом на 7 травня в нашій країні через окупантів загинули 223 дитини, а 410 - отримали поранення.

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