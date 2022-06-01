Водночас експерт наразі виключає бунт серед звичайного населення РФ, але це може статися після поразки Путіна в Україні.

У російському війську назріває бунт. Перші ознаки цього вже є. І це може стати фатальною помилкою для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер, соціолог Ігор Ейдман.

Він наголосив, що "знімає капелюх" перед російськими партизанами, які підпалюють військкомати в Росії та підривають залізничні рейки. Але це лише локальні випадки. За його словами, в РФ є більш масштабне явище – це втома від війни серед чинних та потенційних військовослужбовців.

"Невдоволення, страх, низький моральний рівень та ідейна мотивація. Це може стати ключовою проблемою для Кремля. Можливо, навіть фатальною. Головна проблема для Путіна – це те, що в нього закінчується слухняне гарматне м'ясо. Якщо продовжуватимуться бойові дії з таким самим запалом, то російські військові можуть просто побігти. Тому що 80-90% армії – люди абсолютно демотивовані. Ми це бачимо з прослуховувань – навіть серед офіцерства наростає невдоволення", - заявив Ейдман.

На його думку, окупанти "посипляться", якщо Україна продовжить свій доблесний опір. Крім того, в силовому та оборонному секторах Путіна існує низка внутрішніх протиріч – між ФСБшниками та армією, "кадирівцями" та спецслужбами, росіянами та "ЛДНР"івцями, бурятами та чеченцями.

Водночас Ейдман переконаний, що бунт у російському суспільстві все ще неможливий. Однак він прогнозує, що поразка в Україні значно похитне путінський режим.

"Я думаю, що бунт серед звичайного населення поки що неможливий. Але можливо інше: у разі військової поразки Кремля режим різко здасть. Влада Путіна похитнеться, його перестануть сприймати як "пахана", який завжди і скрізь перемагає. Це викличе війну всіх проти всіх – і в елітах, і в каральних структурах. І ось у цій ситуації фатального бардака може і статися бунт, який зруйнує чинну владу", - наголосив він.

Раніше російсько-американський історик, доктор історичних наук Юрій Фельштинський говорив, що у РФ серед представників влади немає опозиції до Володимира Путіна.

За його словами, навколо російського президента є тисяча людей, і всі вони - "путіни".

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