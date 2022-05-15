Олексій Арестович зазначив, що після удару сталася тривала детонація.

Російські військові знову зробили спробу закріпитися на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. Українські військові вже 20 разів розгромили окупантів

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, удар по окупантах був о 12:00 після чого зафіксували тривалу детонацію російських снарядів.

"20-та Чорнобаївка. Удар був о 12:00. Детонація все ще йде", - йдеться в повідомленні.

Феномен Чорнобаївки - що відомо

Військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Водночас у російських військових вже сформувалася паніка від однієї лише думки про Чорнобаївку. Тому, щоб змусити військових йти на фронт, російські командири вдаються до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати

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