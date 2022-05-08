Зараз вони продовжують працювати дистанційно.

У відомому селі Чорнобаївка Херсонської області окупанти призначили свого "голову" адміністрації та намагалися принудити місцеву сільраду до співпраці, проте їм нічого не вдалося.

Таку інформацію оприлюднили на Facebook-сторінці громади.

Повідомляється, що 6 травня співробітникам апарату Чорнобаївської сільської ради представили призначеного російським військовим керівництвом "голову адміністрації Чорнобаївської територіальної громади" Юрія Турульова, який раніше очолював херсонську автостанцію.

Працівники сільради відмовилися від співпраці та залишили захоплене ворогом адміністративне приміщення. Наразі вони продовжують працювати дистанційно.

Як повідомляв УНІАН, російські військові 2 травня захопили сільську раду Чорнобаївки в Херсонської області. Окупанти провели "обшук" у сільського голови Ігоря Дударя, після чого він потрапив до лікарні, а його заступника Євгена Родіонова викрали.

Окупація Херсонщини

Як відомо, міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Напередодні президент Зеленський заявив про вихід України з мирних переговорів у разі проведення будь-яких "референдумів" РФ в Херсоні. Він заявив що такі дії не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації.

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