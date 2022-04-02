В Мелітополі вчителі масово звільняються, а після цього їх ув'язнюють, зазначив мер.

У Мелітополі окупанти тероризують учителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти поставили собі на меті відновити навчання в школах. Учителі масово звільняються, після чого їх ув'язнюють. Вони хочуть зробити дітей заручниками, щоб прикриватися ними, поки вони будуть активно присутні у місті, ходячи до школи. Окупанти обіцяють роздавати рублі, але цього не відбувається", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Мелітополь. Місто опинилося під контролем ворога.

31 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук поділилася, що в Мелітополі ворог захопив автобуси з 14 тоннами гуманітарки.

Іван Федоров повідомив, що всі директори мелітопольських шкіл та дитячих садочків написали заяви на звільнення, щоб не співпрацювати з супротивником.

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