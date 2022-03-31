У Мелітополі окупанти захопили автобуси з 14 тоннами гуманітарної допомоги.
Про це у відеозверненні повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, які були завантажені гуманітарною допомогою.
"Всю гуманітарну допомогу забрали окупаційні війська - це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведемо переговори, щоб автобуси були повернуті і жителі Мелітополя могли завтра на них виїхати в Запоріжжя", - зазначила Верещук.
Як раніше повідомляв УНІАН, на 31 Березня узгодили три гуманітарних коридори, за якими на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 осіб, з них 631 людина з Маріуполя та 827 жителів міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка
Крім того, російські війська розстріляли колону автобусів з волонтерами під Черніговом. В результаті обстрілів одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення. Одному з транспортних засобів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водій поранений, його доставили в лікарню.