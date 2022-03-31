Влада веде переговори про повернення автобусів, щоб завтра жителі Мелітополя могли на них виїхати в Запоріжжя.

У Мелітополі окупанти захопили автобуси з 14 тоннами гуманітарної допомоги.

Про це у відеозверненні повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, до Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, які були завантажені гуманітарною допомогою.

"Всю гуманітарну допомогу забрали окупаційні війська - це 14 тонн продовольства і медикаментів. Ведемо переговори, щоб автобуси були повернуті і жителі Мелітополя могли завтра на них виїхати в Запоріжжя", - зазначила Верещук.

Як раніше повідомляв УНІАН, на 31 Березня узгодили три гуманітарних коридори, за якими на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 осіб, з них 631 людина з Маріуполя та 827 жителів міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка

Крім того, російські війська розстріляли колону автобусів з волонтерами під Черніговом. В результаті обстрілів одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення. Одному з транспортних засобів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водій поранений, його доставили в лікарню.

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