Російські терористи продовжують накопичувати техніку і тривають щоденні обстріли міста Суми, зазначив керівник області.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські терористи в одній з громад повиводили з хат жінок і дітей у невідомому напрямку.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Надалі продовжується терор по Тростянецькій громаді, по Краснопільській громаді і по селах Лебединської громади, де російські фашисти вже досить давно, і ми розуміємо, що вони без їжі, без харчування, без води, прикриваються місцевими мешканцями. Сьогодні навіть повиводили з хат жінок і дітей в невідомому напрямку, і зараз ми з’ясовуємо, яка доля цих людей", – сказав Живицький.

Крім того, окупанти продовжують накопичувати свою військову техніку.

"Заходять з боку Росії, з’являється нова техніка. Це Конотопський район, Сумський район, Охтирський район. Надалі низка населених пунктів перебувають під контролем російських терористів: вони ходять по хатах, по будинках, забирають у людей їжу, забирають гроші, забирають у кого є мисливська зброя. Останнім часом вони дуже часто почали забирати у людей одяг, одягаються в цивільне, виводять людей з їхніх будинків і самі заселяються в їхні будинки, перебувають там під виглядом місцевих мирних мешканців, продовжують окопуватись...", – сказав Живицький.

За його словами, прибувають групи забезпечення, бензовози, інша техніка.

"І це вже сотні одиниць, які накопичуються неподалік, це 50-100 км від міста Суми, продовжуються щоденні обстріли передмість Сум. Вже "Гради" прилітають на територію і самого міста", – додав очільник області.

Він наголосив, що продовжується терор мирного населення Сумщини. Зокрема вчора окупанти розстріляли молодих дівчину та хлопця.

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