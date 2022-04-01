Директори низки мелітопольських навчальних закладів написала заяви на звільнення.

У Мелітополі всі без виключення директори шкіл та дитячих садочків написали заяви на звільнення, щоб не співпрацювати з окупантами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Дякую керівництву шкільних і дошкільних закладів Мелітополя. Сьогодні всі без винятку директори написали заяви про звільнення в знак протесту проти співпраці з окупантами", - поділився він.

Нагадаємо, Російська Федерація рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Мелітополь, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Дніпро та Херсон. Мелітополь опинився під контролем супротивника.

31 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у місті супротивники захопили автобуси з 14 тоннами гуманітарної допомоги.

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