Російські окупанти схиляли Олександра Яковлєва до "співпраці"

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв вимушено виїхав з міста. Йому погрожували та "пропонували" співпрацювати з російськими окупантами.

Про це Яковлєв повідомив у Facebook

"Враховуючи постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було б спокійніше, якби я залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або йдеш в підвал. Однозначно, толку від мера в камері небагато", - йдеться в повідомленні.

За словами Яковлєва, він знаходиться в безпечному місці та постійно тримає зв'язок із заступниками, а виконком продовжує працювати. При цьому він запевнив, що робота в місті та громаді налагоджена, "все поки без істотних змін".

Крім того, мер повідомив, що працівникам бюджетної та комунальної сфери виплатять зарплати за першу половину квітня.

"Україна велика і неподільна. Всі націлені та працюють на перемогу, яка обов'язково буде", – додав Яковлєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну. Російські війська окупували деякі населені пункти, а місцевих жителів залякували і розстрілювали.

13 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що колона російських військ заїхала в місто і розмістилися в одному з дитячих таборів.

16 березня активіст Артем Костюченко заявив, що окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха. Пізніше Яковлєв вийшов на зв'язок і повідомив, що російські військові поспілкувалися з ним і відпустили.

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