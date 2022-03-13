Зокрема, в місто заїхало близько 30 одиниць техніки.

Колона російських окупантів заїхала в Скадовськ у Херсонській області.

Про це міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", - повідомив Яковлєв.

Він зазначив, що російські окупанти вдень знову заходили до будівлі міської ради.

"На той час працівників там не було. По решті пунктів ситуація без змін. Скадовськ - це Україна", - наголосив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині російські окупанти готують референдум щодо створення так званої "ХНР".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що на організаторів, пособників та виконавців псевдореферендуму чекає кримінальна відповідальність, президент Володимир Зеленський жорстко попередив колаборантів про наслідки.

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