Міський голова пообіцяв згодом надати додаткову інформацію.

Мер міста Скадовськ Херсонської області Олександр Яковлєв повідомив, що російські військові поспілкувалися з ним і відпустили.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Хочу сказати, що з нами поспілкувалися, мене вже відпустили, зі мною все добре. Також пообіцяли зараз відпустити й решту людей, з якими спілкуються. Тому прошу заспокоїтись, нічого нам зараз не загрожує бути вдома і виконувати свою роботу", - зазначив він.

Яковлєв пообіцяв згодом надати додаткову інформацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активіст Артем Костюченко заявив, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.

13 березня Яковлєв повідомив, що колона російських окупантів заїхала у місто та розмістилися в одному з дитячих таборів.

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