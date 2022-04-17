Близько 200 людей вважаються зниклими безвісти.

У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області за тиждень знайдено тіла понад тисячі вбитих цивільних осіб.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"За добу було знайдено 41 тіло. На вчора було знайдено і оглянуто всього 996 тіл загиблих, за тиждень це вже буде більше тисячі. Ще раз підкреслюю, що це тіла цивільних людей, яких вбито, переважна більшість вбиті зі стрілецької зброї. На даний час близько 200 людей вважаються зниклими безвісти, близько 300 людей ще ми не впізнали, тобто родичі не впізнали в цих тілах якихось осіб", - сказав він.

Нєбитов повідомив, що серед загиблих є діти.

"Є діти, є підлітки. Окремо ми не розділяли, мені довелося брати участь в ексгумації - це діти віком від одного року семи місяців", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки знищували військову інфраструктуру, а й цивільні об'єкти, а також вбивали мирних жителів. Станом на 16 квітня окупанти вбили 200 дітей та більш як 360 отримали поранення.

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