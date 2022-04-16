Понад 360 дітей отримали поранення.

З початку війни окупанти вбили 200 дітей та більш як 360 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

Починаючи з 24 лютого 2022 року 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та більш як 360 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській області - 105 (в столиці - 16), Харківській області - 88, Чернігівській області - 54, Херсонській області - 41, Миколаївській області - 40, Луганській області - 36, Запорізькій області - 23, Сумській області - 16, Житомирській області - 15.

Зокрема, 15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк. 14 квітня на околиці смт Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Раніше повідомлялося, що російські окупантами з України насильно вивезли понад 45 тисяч осіб. При цьому президент Володимир Зеленський вказав, що дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські сім'ї. Влада РФ змушуватиме маленьких українців вивчити російську мову.

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