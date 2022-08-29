На Південно-Бузькому напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування українських військ.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у ранковому зведенні станом на 6:00.
Зазначається, що ворог також живає заходів для поповнення втрат.
З артилерійських систем і танків окупанти обстріляли інфраструктуру поблизу ряду населених пунктів, для завдання ударів використовували авіацію неподалік Новогригорівки та Андріївки, а також задіювали розвідувальні БПЛА.
"В напрямку Новопавлівки позиції українських військ окупанти обстріляли з танків, ствольної артилерії та МЛРС поблизу Павлівки, Володимирівки, Костянтинівки та Новоукраїнки. Використовували літаки для завдання удару в районі Володимирівки", - сказано у зведенні.
У Запорізькій області окупанти обстрілювали позиції українських бійців зі ствольної, ракетної артилерії та танків у районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченка, Полтавка, Білогір'я, Новопіль. Поблизу Новополя та Новосілок було завдано авіаударів.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого загарбники вдерлися в Україну без оголошення війни. ЗСУ дають гідну відсіч супротивникам. На нашій землі станом на 28 серпня знищили близько 46 750 супротивників.