На півдні з артилерійських систем і танків ворог обстріляв інфраструктуру поблизу низки населених пунктів і завдав авіаудари.

На Південно-Бузькому напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування українських військ.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у ранковому зведенні станом на 6:00.

Зазначається, що ворог також живає заходів для поповнення втрат.

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З артилерійських систем і танків окупанти обстріляли інфраструктуру поблизу ряду населених пунктів, для завдання ударів використовували авіацію неподалік Новогригорівки та Андріївки, а також задіювали розвідувальні БПЛА.

"В напрямку Новопавлівки позиції українських військ окупанти обстріляли з танків, ствольної артилерії та МЛРС поблизу Павлівки, Володимирівки, Костянтинівки та Новоукраїнки. Використовували літаки для завдання удару в районі Володимирівки", - сказано у зведенні.

У Запорізькій області окупанти обстрілювали позиції українських бійців зі ствольної, ракетної артилерії та танків у районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченка, Полтавка, Білогір'я, Новопіль. Поблизу Новополя та Новосілок було завдано авіаударів.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого загарбники вдерлися в Україну без оголошення війни. ЗСУ дають гідну відсіч супротивникам. На нашій землі станом на 28 серпня знищили близько 46 750 супротивників.

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