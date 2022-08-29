В результаті атаки пошкоджена цивільна інфраструктура і житлові будинки.

Російські окупанти вдарили по трьох районах Дніпропетровської області. Загарбники знову били по цивільній інфраструктурі і житлових будинках.

Про це повідомив голова Дніпропетровської Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Нікопольському районі потрапили по Нікополю, марганцю та Червоногригорівській громаді. За попередніми даними, без постраждалих.

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Крім того, вночі загарбники обстріляли Червоногригорівку, внаслідок чого там пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла залишилися 2,6 тисячі сімей. У Марганці масштаби руйнувань ще встановлюються.

Також росіяни вранці обстріляли Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді після вибуху спалахнула пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. В Любимівській громаді ракета влучила в дачний масив.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці в понеділок, 29 серпня, ЗМІ повідомили, що в Харкові, Херсоні та Дніпропетровській області прогриміли вибухи.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що в місті прогриміли вибухи. За його словами, окупанти о 6:00 вдарили по Харкову касетними снарядами.

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